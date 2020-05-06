الامارات | بالفيديو.. "ميسي الهند" يسجل ركلة حرة على طريقة النجم الأرجنتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "ميسي الهند" يسجل ركلة حرة على طريقة النجم الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت لقطات فيديو للاعب هندي صغير يتمتع بمهارات مميزة في كرة القدم بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة، في داخل وخارج الهند.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن الصبي ذو الـ12 ربيعا، وهو من كيرلا الهندي، سجل ركلة حرة من على مسافة بعيدة، وسدد الكرة بإتقان شديد على في الزاوية التسعين من المرمى، ومن خلال دائرة علقت على المرمى، ومرت من خلالها الكرة.

وقالت إن "ميسي الهند" معجب بشدة بالنجم الأرجنتيني، حيث ظهر في الفيديو بقميص منتخب الأرجنتين، وبالرقم "10" الخاص بليونيل ميسي.

يذكر أن "البرغوث" سجل في مسيرته 52 ركلة حرة بطريقة ساحرة، من أصل 697 هدفا في مشواره الحافل.

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