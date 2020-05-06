شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن تعافي ديبالا من الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تعافي مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقال النادي عبر موقعه الرسمي: «أجرى باولو ديبالا اختبارين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) جاءت نتائجهما سلبية، وعليه فإن اللاعب قد تعافي ولا يحتاج الخضوع للعزل المنزلي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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