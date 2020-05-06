شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند: اللعب أمام مدرجات فارغة "تحد كبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ترحيبه بقرار الحكومة الألمانية بالسماح باستناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اعتبارا من منتصف مايو الحالي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لضرورة اللعب بدون جماهير.

وقال فاتزكه في بيان بعد إعلان الحكومة: "إن اللعب أمام المدرجات الفارغة يمثل تحديا كبيرا ، خاصة بالنسبة لنادي مثل دورتموند، الذي يستمد الكثير من القوة من حماس جماهيره في الملعب".

واستدرك فاتزكه قائلا "ما كان من المجدي اقتصاديا السماح للأندية ببقاء الدوري الألماني معلقا حتى يتم السماح للمشاهدين بالعودة إلى الملاعب."

وأشار فاتزكه إلى أن الدوري سيستأنف بحذر، حيث قال "نحن في بوروسيا دورتموند ندرك بأن هناك مسؤولية كبيرة. مع علمنا أنه لا توجد ضمانات، فإننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان حتى لا تكون هناك إصابات جديدة بين اللاعبين و عائلاتهم".