شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجآت تتوالى.. أندية CITY CLUB تغطى جميع محافظات مصر فى المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مفاجآت أندية city club تتوالى، تنفيذا للوعد الذى قطعته مع الجماهير لتوفير كل ما يحلمون به فى سبيل تحقيق حلم امتلاك عضوية فى أحد الأندية الراقية فى المحافظة التى ينتمى لها كل فرد، فبعد أيام قليلة من إعلان أندية city club فروعها الـ15.

ودخلت المجموعة تحديا جديدا وهو تغطية جميع محافظات مصر الـ27 ، بحيث يستطيع كل فرد على أرض جمهورية مصر العربية امتلاك عضوية بأحد الأندية وممارسة كل الألعاب الرياضية وقضاء وقت فراغه فى أجواء مثالية رائعة.

وبدأت أندية city club المرحلة الأولى من مشروعها العملاق بـ15 فرعا فى المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس.

إلا أنها وبعد التفاعل الكبير من جانب الجماهير والإقبال التاريخى على عضويات المرحلة الأولى والتهافت من جانب المصريين فى مختلف المحافظات على الاستفسار عن خريطة أندية city club ، كان الدافع الأكبر وراء التوسع وتغطية كل المحافظات المصرية.

وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس.

أندية "CITY CLUB" التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع بقوة دفع استادات القابضة، تهدف بالأساس إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

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رؤية ستادات القابضة لمجموعة أندية "CITY CLUB" تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتاريخية فى الأندية المصرية على المستوى الاجتماعى والخدمى، من خلال منشآت اجتماعية على أحدث النظم والابتكارات، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية الكبرى على مستوى عالى من الإبهار والامتاع.

ومع الإقبال الضخم من جانب الجمهور إضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية فى المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية.

وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذى يغطى 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذى تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين فى الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.

المفاجأة الأقوى التى تفجرها استادات القابضة أنه بعد تحويل الأندية المصرية لتحفة معمارية وسياحية، لن ينعكس ذلك على ارتفاع قيمة العضوية فى هذه الأندية، فالهدف الأساسى لها هو توفير أجواء مثالية لأغلب المصريين للاستمتاع بأوقاتهم، فأسعار العضويات ستكون فى المتناول مقارنة بأسعار عضويات باقى الأندية فى مصر والتى أصبحت خيالية.

كما جهزت استادات القابضة مفاجأة جديدة تتمثل فى سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا.