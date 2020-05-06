"هدف الأهلي" يقترب من الانتقال للدوري الفرنسي في الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي قريباً من الانتقال للدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول أكثر من نادي كبير في الدوري الفرنسي في مفاوضات مع ناديه لضمه ومنها مارسيليا وموناكو.
ورفضت إدارة مازيمبي بيع موليكا لأياً من الأندية التي تنافس النادي داخل قارة افريقيا ومنها الأهلي الذي يسعى بقوة لشراء اللاعب لتدعيم هجومه في الصيف المقبل في ظل الرحيل المتوقع للمهاجم المغربي وليد أزارو بعد انتهاء اعارته للاتفاق السعودي.
ويعد موليكا ثانى هدافى بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، قبل أن يودع مازيمبى البطولة، على يد الرجاء المغربى، فى ربع النهائي.
ويجد الأهلي صعوبة في محاولاته لضم جاكسون موليكا هداف نادي مازيمبي الكونغولي والذي يرغب الأهلي في ضمه منذ فترة، ورغم ترحيب موليكا باللعب للأهلي ورغبة الإدارة الحمراء في إرسال عرض رسمي لضمه، إلا أن إدارة مازيمبي ترفض التخلي عن اللاعب ، ودخلت عدده أندية أخرى في مفاوضات لضم موليكا منها الترجي التونسي وعدد من الأندية الفرنسية.
وكان وكيل موليكا قد أكد أن الأهلي المصرى يعتبر من بين الفرق التى تقدمت بعرض رسمى لنادى مازيمبى، وأظهرت اهتمامًا كبيرًا بخدمات موليكا، معلقاً :"لست متأكدا من قرار مالك مازيمبى بخصوص قبوله لصفقة تعاقد الأهلى مع موليكا لأنه أحد منافسيه فى البطولات الأفريقية".
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