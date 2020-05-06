شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عديدة من الفروع الـ15 لسلسلة أندية City Club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم جديد للكرة المصرية ولد عملاقا ألا وهو سلسلة فروع أندية City Club التي جاءت في المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس، ويستعرض ”الخليج 365” في التقرير التالى، 7 فوائد للحلم الجديد.

توسيع قاعدة المواهب في مختلف المحافظات

يساهم تعدد فروع City Club في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية في توسيع قاعدة المواهب ومنح الفرص الحقيقية لممارسة الرياضة بشكل احترافى وترفيهى بصورة أكبر للناشئين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل توفير الإمكانيات المختلفة داخل فروع الـCity Club.

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زيادة الروابط الثقافية والاجتماعية في المجتمع المصرى

المجمعات الرياضية المتكاملة التي تعمل أندية city club على تطويرها تضم منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب وقاعات أفراح، والتي تعد نقلة نوعية تسعى أندية “city club” من خلالها نحو زيادة الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء عقب التوقف الحالي الذى حدث في الكرة المصرية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وبذلك سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لقضاء أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، الترفيهية.

تسهيل السداد أمام الأعضاء الجدد

كما حرصت شركة استادات القابضة على تسهيل السداد أمام الأعضاء وذلك من خلال إمكانية سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا.