شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسى» يرحب بتجديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى التونسى فرجانى ساسى، نجم المنتخب التونسى، والفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، ترحيبه بتجديد تعاقده مع الزمالك، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وشدد اللاعب على أنه يسعى لزيادة رصيده من البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح خلال تواجده مع الفريق فى حصد العديد من البطولات.

وأبلغ اللاعب مسؤولى الزمالك بعدم صحة ما يتردد حول سعيه لطرق بوابة الاحتراف الخارجى، عقب انتهاء عقده مع الزمالك، مشددا على رغبته فى التواجد بالفريق لفترة مقبلة عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وحدد مرتضى منصور، رئيس النادى، وقتاً لفتح باب التفاوض مع أى لاعب، قبل نهاية عقده بموسم كامل، حتى يتثنى للجميع الحصول على وقته كاملاً خلال فترة التفاوض حول تجديد التعاقد.

وأشاد مرتضى منصور بالتزام الثلاثى المحترف، فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، فى جميع تصرفاتهم مع الفريق خلال فترة تواجدهم بالقلعة البيضاء، وحتى خلال فترة توقف النشاط، وتوصيلهم رسالة للجميع بأن الزمالك لم يقصر يوماً مع أى لاعب سواء أجنبيا أو محليا.

وينتظر منصور موعد عودة النشاط لبحث العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، على رأسها تحديد احتياجات أولويات الفريق للموسم الجديد، خصوصاً فى مركز الظهير الأيمن، الذى أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، رغبته فى ضم أحد عناصر الخبرة فى مركز الظهير الأيمن، لتدعيم الصفوف خصوصاً أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز بلقب دورى رابطة الأبطال الإفريقى، بعدما وصل للمربع الذهبى، وينتظر ملاقاة الرجاء المغربى، وهى المباراة المؤجلة لأجل غير مسمى، بعد قرار الاتحاد الإفريقى، لإيقاف النشاط، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتى ثانى الملفات التى يتطرق لها مجلس إدارة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، ملف اللاعبين المعارين، لحسم موقفهم مع الفريق على ضوء الرؤية الفنية لباتريس كارتيرون، والذى حصل على عدد من التسجيلات الخاصة بمباريات كل لاعب مع الفريق المعار إليه، للوقوف على مستواه ومدى حاجة الفريق إلى جهوده، وإعادته للفريق مجدداً بداية من الموسم المقبل، أو عرضه للبيع نهائياً، وطلب كارتيرون، منحه المزيد من الوقت، حتى يتثنى له اتخاذ قرار واضح بشأن حالة كل لاعب، وأن يصب هذا القرار فى مصلحة الزمالك.

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من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تأجيل احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لضمان احتراف اللاعب، بما يتماشى مع قدراته الفنية والبدنية، واستثنى المجلس حالة وحيدة لاحتراف اللاعب، فى الوقت الراهن، وهى أن يكون الاحتراف من خلال بوابة أحد الأندية الكبرى فى الدوريات الأوروبية الكبرى، أو التمهل فى احترافه حتى يأتيه عرضاً متميزاً يتماشى مع قدراته الفنية والبدنية.