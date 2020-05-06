مرتضى منصور يتمسك بإلغاء الدوري الممتاز ويؤكد صعوبة عودة النشاط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور رئیس نادي الزمالك أن الظروف الحالية تجعل من عودة النشاط الكروي في مصر، أمرًا صعبًا في ظل حاجة الفرق إلى فترة إعداد تقارب الشهرین، مؤكدا معارضته استئناف الدوري الممتاز.
وتساءل رئيس الزمالك عن إمكانیة تحمل مجلس إدارة نادي الأهلي مسؤولیة تعرض أي لاعب للإصابة بفیروس كورونا المستجد.
وقال منصور في تصريحات لموقع «روسيا اليوم»: «كرة القدم عبارة عن احتكاك، والعالم كله یمنع أي تقارب بین الأفراد بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فیروس كورونا»، وتساءل: «هل یتقبل لاعبو فریقه الأجانب الدخول في فترة حجر صحي بمصر عند عودتهم إذا تم اتخاذ قرار بعودة الحیاة للدوري المصري خلال الفترة المقبلة؟».
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