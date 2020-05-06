شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: أتعمد عدم الذهاب للأهلي.. وهذا من قلته لـ«فتحي» بعد رحيله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، إنه يتعمد عدم الذهاب إلى مقر النادي خلال الفترة الأخيرة، حتى يعتقد البعض أنه يرغب في تولي منصب أو شئ يتعلق بهذا الأمر.

وأضاف «متعب»، خلال تواجده ضيفاً ببرنامج «أقر وأعترف»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة «أون تايم»: «لا أذهب إلى النادي حتى لا أضع ضغوط على بعض المسئولين أني موجود من أجل شئ، رغم علاقتي الممتازة بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وجميعهم وقفوا بجانبي أثناء أزمتي الصحية الأخيرة».

من جانب آخر، أشاد «متعب» بالمدير الفني الأسبق للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه، قائلاً: لو كان موجود كان زماني بلعب كورة لحد دلوقتي، وبخلاف الفنيات، كنا نحترمه لأنه راجل واضح وصريح، في مرة قال لي خد أجازة 10 أيام لأنك مش هتلعب، وتقبلت الأمر«.

وأضاف: «كنت ببقى متضايق لما أقعد دكة لكن علشان نفسي، ودي كانت في فترة عمرو جمال كان بيشارك أساسي، أنا عارف من جوايا إنه يستحق ودائما كنت داعم ليه».

وفيما يخص المنتخب، وأنه كان قريبا من تولي منصب مدير المنتخب، علق «متعب»: «كنت هبقى متواجد مدير كرة في المنتخب لو كان تولى إيهاب جلال، رغم علاقتي الجيدة بكابتن حسام البدري الآن، وهو اللي طلبني، لكن ماحبتش علشان أقفل باب الناس هتدخل منه لو حصل أي إخفاق».

وعن رحيل أحمد فتحي عن الأهلي للعب في صفوف بيراميدز، قال «متعب»: «فتحي بيكره الدكة، وأحد أسباب رحيله عدم لعبه باستمرار، وقال لي إن المستقبل لمحمد هاني في النادي، ومن كلامه معايا قولت له لو بتاخد رأيي، أنا أقعد في النادي الأهلي لحد ما أعتزل مادام أنا مطلوب».

Advertisements