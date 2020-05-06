شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: يمكن استئناف الدوري الألماني في النصف الثاني من مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندزليجا» يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو الجاري.

وجاء هذا الإعلان ضمن إجراءات ألمانيا لتخفيف العزل العام المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تقام جميع المباريات بدون جماهير، وستحدد رابطة دوري المحترفين مواعيد استئناف مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري غدا الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وعقد مسؤولون من 16 ولاية اجتماعا عبر الهاتف مع ميركل اليوم لمناقشة تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وستعقد الرابطة أيضا اجتماعا يضم 36 ناديا يمثلون الدرجتين الأولى والثانية غدا الخميس يليه عقد مؤتمر صحفي.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا يتم استئنافها عقب الجائحة التي أدت لتوقف كرة القدم حول العالم.

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