شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ويونايتد يدخلان السباق للفوز بخدمات نجم لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد يأملا الحصول على خدمات اللاعب الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج الألماني، حيث أكدت الصحيفة أن الفريقين تواصلا مع وكيل اللاعب.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الألماني مازال ينتظر عرضًا مناسبًا من فريق ليفربول، ويأمل أن تدفع إدارة الريدز الشرط الجزائي الخاص به، والذي يبلغ حوالي ٥٢ مليون جنيه إسترليني، وبالتالي الانضمام إلى بطل أوروبا.

ويرغب فيرنر في الانتقال إلى كتيبة كلوب عن التوقيع مع بايرن ميونخ، على الرغم من اهتمام الأخير باللاعب الشاب.

يذكر أن فيرنر صاحب الـ٢٤ عاماً أحرز ٨٨ هدفاً بقميص لايبزيج الألماني في ١٥٠ مباراة خاضها مع الفريق الألماني.