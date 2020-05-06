شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش يبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة سبورت الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، إن لاعب الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش، يريد من إدارة النادي الكتالوني أن تسمح له بالرحيل عن الفريق.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب تلقى في يناير الماضي عرضاً من يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه رفضه على الفور دون أي تفكير، حيث كان العرض المقدم من النادي الإيطالي إلى برشلونة يبلغ حوالي ٤٢ مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها اللاعب عروض تقدم إليه من أندية أخرى، ففي عام ٢٠١٨، رفض راكيتيتش عرضاً قدم له من باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانتقال له، ولكنه رفضه أيضاً.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب أصبح منبوذا بشدة بين زملائه في الفريق، بعد أن احتفل في مدينة إشبيلية بعد يوم واحدة من هزيمة الفريق أمام ليفربول في دوري الأبطال، وهو الأمر الذي اعتبره اللاعبين سلوك يسيئ لهم جميعاً، وليس للاعب وحده فقط.