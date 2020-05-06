شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستعد للاستغناء عن «خضيرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي مستعدًا للتخلي عن خدمات لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة مع فتح باب الانتقالات، فيما يحظى اللاعب باهتمام عدد من الأندية خارج إيطاليا.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فقد قامت عدد من الأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأمريكي بالاستعلام عن إمكانية التعاقد مع «خضيرة»، صاحب الـ 33 عامًا.
ويقترب عقد الدولي الألماني من الانتهاء في قلعة «أليانز ستاديوم» إذ لا يتبقى فيه سوى قرابة عام واحد، ما سيجعل «السيدة العجوز» يعجل ببيعه من أجل الاستفادة المادية من بيعه بدلًا من فقدانه مجانًا.
وغاب «خضيرة» عن المشاركة في معظم مباريات الموسم الجاري بسبب معاناته من إصابة في ركبته، إذ شارك في 17 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، وصنع خلالها هدفًا واحدًا ولم ينجح في تسجيل أي أهداف.
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