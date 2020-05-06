ماذا قدم أحمد الشيخ مع الأهلى

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ودخل أحمد الشيخ حسابات بيراميدز سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة "المرغوب فيهم" فى بيراميدز، خاصة بعد نجاح التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال الرسمى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.
ويرغب الأهلى فى الحصول على خدمات رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الأمر الذى قد يسهل صفقة انتقال الشيخ لبيراميدز، ويرتبط الشيخ مع الأهلى بعقد ممتد لمدة 3 سنوات بعد تمديد عقده مؤخراً، ونرصد أهم أرقام الشيخ مع المارد الأحمر فى الأسطر التالية..
يبلغ أحمد الشيخ من العمر 27 عامًاالطول.. 1,84 سم
المركز.. جناح أيمنخاض مع الأهلى هذا الموسم.. 15 مباراة
شارك فى 8 مباريات بالدورى و6 بدورى أبطال أفريقيا ومباراة واحدة فى كأس مصرمعدل مشاركته بالدقائق.. 986 دقيقة
أحرز 4 أهداف بمعدل 3 فى الدورى وهدف فى الكأسصنع هدفين فى دورى أبطال أفريقيا
وتلقى بطاقة صفراء واحدة.
واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.
وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.
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