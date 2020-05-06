ماذا قدم أحمد الشيخ مع الأهلى

جدة - عمرو شويل تردد أسم أحمد الشيخ جناح الأهلى، ضمن المرشحين للانضمام لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل ظهور اللاعب بمستوى جيد على فترات هذا الموسم، ويطمح الفريق السماوى فى التعاقد مع جناح مهاجم، حيث أن "الشيخ" متميز فى هذا المركز و يمتلك خبرات قوية .

ودخل أحمد الشيخ حسابات بيراميدز سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة "المرغوب فيهم" فى بيراميدز، خاصة بعد نجاح التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال الرسمى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلى فى الحصول على خدمات رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الأمر الذى قد يسهل صفقة انتقال الشيخ لبيراميدز، ويرتبط الشيخ مع الأهلى بعقد ممتد لمدة 3 سنوات بعد تمديد عقده مؤخراً، ونرصد أهم أرقام الشيخ مع المارد الأحمر فى الأسطر التالية..

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يبلغ أحمد الشيخ من العمر 27 عامًا الطول.. 1,84 سم المركز.. جناح أيمن خاض مع الأهلى هذا الموسم.. 15 مباراة شارك فى 8 مباريات بالدورى و6 بدورى أبطال أفريقيا ومباراة واحدة فى كأس مصر معدل مشاركته بالدقائق.. 986 دقيقة أحرز 4 أهداف بمعدل 3 فى الدورى وهدف فى الكأس صنع هدفين فى دورى أبطال أفريقيا وتلقى بطاقة صفراء واحدة. الطول.. 1,84 سمخاض مع الأهلى هذا الموسم.. 15 مباراةمعدل مشاركته بالدقائق.. 986 دقيقةصنع هدفين فى دورى أبطال أفريقيا

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.