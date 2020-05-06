شكرا لقرائتكم متعب: تمنيت اللعب مع فايلر.. ومغازلة زوجتي سبب إقدامي على إطلاق النار بالهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عماد متعب نجم الأهلي السابق على رينيه فايلر الذي يؤدي بشكل جيد ويحقق نتائج طيبة وأتمنى استمراره في تقديم الأداء بنفس المستوي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى التواجد مع فايلر ومع أي مدرب يحقق النجاحات بالقلعة الحمراء.

قال خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، إنه يعشق صالح جمعة ولكنه لا يعلم هو ماذا يريد، موضحا أن صالح تهرب من الاتصال به والاطمئنان عليه وقت تعرضه لأزمة صحية خشية من الصدام معه بسبب التقصير في حق نفسه.

أكد أنه ندم على رد فعله في مشاكله خارج الملعب سواء مع أحد ضباط الشرطة او واقعة التجمع الخامس، كما أنه أخطأ في مسألة نفيه قيامه باطلاق النار في الهواء للتهويش على أحد الأشخاص الذين دخل في صدام معهم، مشيرا إلى أنه قام بمغازلة زوجته التي كانت موجودة في السيارة التي أمامه، وكانت الأمور وقتها في أعقاب ثورة يناير.