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استاد القاهرة يحتل المرتبة الأولى بين أعظم ملاعب العالم في استفتاء ماركا

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جدة - عمرو شويل  

ويحتل حاليا صدارة الترتيب ملعب القاهرة الدولي برصيد 99 الف صوت يليه وبفارق كبير ملعب سانتياجو برنابيو برصيد 31 الف صوت ثم يأتي ملعب الكامب نو بعد حصوله على 19 الف صوت.

 

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وشهدت قائمة الملاعب تواجد ملعب اولمبي رادس الذي يحتل حاليا المركز 11 متفوقا على ملاعب اكثر شهرة على غرار ملعب ويمبلي الإنجليزي وسان سيرو الإيطالي وملعب فيلودروم التابع لفريق مارسيليا وملعب ماركانا البرازيلي.

 

 

وجدير بالذكر ان نفس الصحيفة اطلقت استفتاء لأفضل شعار فاز به شعار الأهلي المصري.

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