شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. كرة السرعة رياضة ظهرت فى الستينيات على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة السرعة من الرياضات التى تمارس بالكرة والمضرب، باستعمال جهاز بسيط يجعل الكرة تدور صانعة دوائر مركزها مكان التثبيت فى محور دائرى فى مساحة لا يتعدى قطرها ثلاثة أمتار، حيث إن كرة السرعة تثبت فى طرف خيط نايلون رفيع طوله 1.5 وطرفه الآخر مثبت بحلقة تركب على بكرة بأعلى الجهاز، وهذه الرياضة ابتكار مصرى من حيث الفكرة وبراءة الاختراع وقواعد اللعب وتصنيع الجهاز والكرة والمضرب.

ترجع نشأة ممارسة رياضة كرة السرعة إلى عام 1960، وكانت تسمى الكرة الدائرة، حيث كانت تمارس قديمًا فى أماكن الخلاء وعلى الشاطئ.

تطورت كرة السرعة حتى أصبحت رياضة دولية وأقيمت لها العروض فى الأندية والهيئات الشبابية فى مصر، وقد مر تطور كرة السرعة بمرحلتين:

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جاءت المرحلة الأولى عندما ابتكرها الراحل محمد حسين لطفى رئيس الاتحادين المصرى والدولى لكرة السرعة، حيث إن كرة التنس معروفة تثبت فى خيط متين من النايلون، بينما ينتهى الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة تدخل فى ياى حلزونى بسبع حلقات مثبت فى عمود معدنى يثبت بالأرض.

أما المرحلة الثانية قدمها أيضًا الراحل محمد حسين لطفى، حيث كان يهدف إلى إيجاد كرة خاصة من المطاط تكون رخيصة ولا تتمزق بسرعة وكذلك أوجد هذا الاختراع طريقة لتثبيتها فى الخيط والكرة الجديدة المحسنة من المطاط تتميز بأنها بيضاوية الشكل، حيث إنها لعبة يمارسها اللاعب بمفردة فى جميع الأعمار .