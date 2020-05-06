شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون ممنوعون من الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى ميركاتو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو نادى الزمالك لتأمين لاعبى الفريق الأبيض من عروض الرحيل أو الصفقات التبادلية فى الميركاتو الصيفى المقبل من أجل ترتيب أوضاع الموسم الجديد، فى ظل احتياجه لعدد من اللاعبين المؤثرين بفرمان من المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون.

ويرصد الخليج 365 لاعبين ممنوعين من الرحيل في الميركاتو الصيفى عن قلعة ميت عقبة بالتقرير التالى:

استبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من الأجانب عن القلعة البيضاء الموسم المقبل بسبب الإمكانيات العالية التى يمتلكوها.

وأوضح حمادة أنور خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 فى برنامج جمهور الثالثة الذى يقدمة الإعلامى إبراهيم فايق، أن التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى مستمرون داخل الفريق الأبيض الموسم المقبل .

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وأشار حمادة أنور أن مجلس إدارة النادى لم تقوم بتخفيض رواتب العاملين ولا نستطيع الحديث حاليا مع لاعبي الزمالك بشان تخفيض رواتبهم .

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية وتنفيذه برنامج الفريق للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة التوقف الحالية حيث يتواجد فى بلاده منذ إيقاف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

استبعد مسئولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.

مصطفى فتحى

استبعد مسؤولو الزمالك مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية، وعلى رأسها الإسماعيلى، رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى، قبل توقف النشاط الكروى فى ضوء إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا و عدم الزج بأسمه في أي صفقات تبادلية، حيث يرى مسؤولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، أن مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التى سيكون لها دور مهم مع الأبيض مستقبلا بعد جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمباريات حيث كانت رغبة كارتيرون تجهيزه بأفضل صورة فنية وبدنية قبل منحه فرصة المشاركة كأساسى مع الفريق بصفة مستمرة، وهو كان سيحدث فى الفترة الماضية فى الدورى لولا توقف النشاط الكروى، لذا سيستمر اللاعب مع الأبيض وسوف يحصل على فرصته حينما يعود النشاط الرياضى.