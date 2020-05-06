شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الأهلي لن ينتظرك.. الوصايا الخمس لصالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مشكلة صالح جمعة ذهنية وأى لاعب تجاهل تعليماتي سأستبعده أتمنى لصالح جمعة التوفيق في نادي آخر"، وضعت هذه الكلمات التي أطلقها رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الفصل الأخير في علاقة صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء مع الفريق، بعد فاصل من عدم الالتزام بالتعليمات لأكثر من مدرب والاستبعاد الدائم عن المشاركة بناءً على هذا الأمر.

الكثير من نجوم الكرة حرصوا في الفترة الأخيرة على توجيه النصائح لصالح جمعة، بعدما اعتبروا أنه من الخسارة أن تفقد الكرة المصرية موهبة مثله بسبب عدم الانضباط.

عمرو زكي

راهن عمرو زكى، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على استعادة صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى ومنتخب الفراعنة، لمستواه فى الموسم الجديد، مؤكدا أن اللاعب سيكون إضافة لأى فريق ينضم إليه، ونشر عمرو زكى صورة مع صالح جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: "صالح جمعة من أفضل المواهب فى الكرة المصرية.. كان دائما من المتألقين مع المنتخبات الوطنية ومكسب كبير لأى نادٍ فى الموسم الجديد.. أراهن على عودته القوية الموسم المقبل وعودته لمنتخب مصر".



-صالح-جمعة-وعمرو-زكي

ضياء السيد

وجه ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، نصيحة لصالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون تايم سبورت": "في البداية صالح جمعة لاعب موهوب وكان معنا بالجيل الذي شارك في كأس العالم للناشئين بكولومبيا وكان من اللاعبين المبشرين في الكرة المصرية، صالح انضم للأهلي ومستواه الفني لم يتطور حتى الٱن، حصل على أكثر من فرصة وعليه أن يعرف أن العمر يمر بسرعة والجميع يرى ما يقدمه اللاعب، قطار الأهلي يفرم أي لاعب لا يعرف قدرات نفسه، وأتمنى أن يراعي صالح هذه الفرص التي اتيحت له، لأنه لاعب كبير وفي يده أن يغير كل هذه المفاهيم، وهو قادر على العمل جيدا على نفسه".

Advertisements

فاروق جعفر

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية ، أن الكرة ليست الأولى في حياة صالح جمعة، ولذلك انتهت علاقته بالأهلي ولن يكون في اهتمامات الزمالك.

أحمد شوبير

وجه أحمد شوبير نصيحة لصالح جمعة عبر شاشة أو تايم سبورت قائلاً: "نصيحة لصالح جمعة بلغة الأب، اذا ماحترمتش موهبتك أيامك هتكون محدودة في الكرة، هذه أجمل أيامك يجب أن تعيد حساباتك وتكبح جماح نفسك".

وليد سليمان

أما وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي فقال في تصريحات تلفزيونية: "صالح جمعة هو أخي الصغير، وأرتبط معه بعلاقة جيدة من أن كان في صفوف نادي أنبي ، وكنت سبب في تصعيده، للفريق الأول، عليه ألا يستسلم أو يرضخ لجلوسه بديلًا، ولكن يجب أن يبذل قصارى جهده ويصبر حتى يثبت للجهاز الفني بأنه جدير باللعب أساسيًا ،صالح يتواجد في النادي ويؤدي تمريناته، لكنني أنصحه بأن ينتظر الفرصة ويتمسك بها عندما تصله، وألا يستسلم"