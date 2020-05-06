شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : الدكة ومدة العقد وراء رحيل أحمد فتحي من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلي ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات، بخلاف أن الأخير يستحق الحصول على فرصة كاملة وهو يرغب في المشاركة الأساسية، موضحا أن فتحي أكد له أن بيراميدز يرغب في التعاقد معي 3 سنوات ولكن الأهلي يريد تجديد عقد لمدة موسمين فقط.

وقال عماد متعب خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون تايم سبورت، أبلغت فتحي بأنني له كنت مكانه لاخترت اللعب في الأهلي موسمين بدلا من الاعتزال خارجه، لأنني أفضل أن يختار أي لاعب صنع تاريخا في الأهلي أن يعتزال داخله.

أضاف متعب أنه تواصل مع الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، مشيرا إلى أن إكرامي يرى أنه قادر على العطاء لفترة داخ الملعب ويرغب في المشاركة الأساسية، لذا اختار الرحيل لأنه صعب على لاعب الكرة الجلوس احتياطيا خاصة بعد التلأق.

استطرد أنه يتمنى اعتزال حسام عاشور داخل الأهلي، خاصة بعد تقدم عرض جيد من النادي له، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع عبد الله السعيد عند توقيعه للزمالك لأنه كان يتواجد وقتها مع التعاون السعودي.

أوضح عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه لم يتلق اتصالات من الزمالك فور رحيله عن الأهلي للانضمام لصفوفه، ولكن دار حديث بينه وبين أمير مرتضى بسبب الصداقة بينهما، مشيرا إلى أنه من الصعب اللعب للزمالك رغم أنه نادي كبير وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه، ولكن بالنسبة له الأمر صعبة للغاية ولو فكر في اللعب لنادي غير الأهلي سيكون خارج مصر.

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وقال متعب :"كان لدي عرضا من الجونة من أجل الانضمام إليه ولكني اخترت الاعتزال وأعلنت انتهاء مشواري في الملاعب بعدها مباشرة، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا خليجيا للعب 4 مباريت فقط برقم خيالي بعد العودة من بلجيكا ، ولكنني رفضت وأكدت أنني غير جاهز ولو كان هناك لاعبا غيري لأقدم على تلك الفترة"

شدد على أنه لم يشعر بالضيق وقت مشاركة عمرو جمال على حسابه في الأهلي وقت إصابته لأنه لم يكن جاهزا، ولكنه كان يشعر بالضيق بشكل عام بسبب عدم المشاركة، مؤكدا أنه يتشرف أن يكون محبوبا من قبل حسن شحاتة أو يعامله مثل ابنه، وقد يكون يعامل أبناء منتخب الشباب جيل 2003 بشكل خاص مثلي أنا وأحمد فتحي وحسني عبد ربه وعمرو زكي، مشددا على أنه لم يلعب منتخبات منذ تصعيده من قطاع الناشئين وحتى 2011 سوى مع حسن شحاتة في منتخب الشباب والمنتخب الأول.

أوضح أنه لا يخرج كل طاقته في التدريب وليس مثل أحمد فتحي أو حسام غالي في التدريب، مشددا على أن غالي من أكثر اللاعبين اخراجا للطاقات في التدريب، مشددا على ان غالي لا يعرف التهريج.

شدد على أن بطولة أمم إفريقيا 2008 هي أكثر بطولة قدم فيها مجهود بدني ولكن التوفيق خانه في احراز الأهداف بتلك البطولة، حيث لم يسجل ولا هدف، ولكنه لم يجامله نهائيا ومن الصعب أن يقدم على ذلك وكان يعمل بما أبذله من جهد، ولكن الأزمة في عدم التوفيق باحراز الأهداف.