شكرا لقرائتكم خبر عن "دونت ميكس"..الزملكاوية يرحبون بتتويج الاهلى بالدوري والأهلاوية يرفضون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة ، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

وفى الأيام الأخيرة شهد الوسط الكروى تصريحات مثيرة من نجوم الاهلى والزمالك بشأن مصير بطولة الدوري وتتويج المارد الأحمر باللقب من عدمه ولكن المثير للدهشة أن المطالبة بتتويج بالمارد الأحمر جاءت من نجوم القلعة البيضاء في حين اعترض مشاهير الأهلى ورفضوا منح اللقب لكتيبة فايلر.

ويرى باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى الحالى والزمالك السابق أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورون،ا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.

وأكد باسم مرسي أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

وعلى نفس الوتيرة طالب هشام يكن نجم الزمالك الأسبق بإلغاء مسابقة الدورى المصرى في الموسم الحالي بسبب فيروس كورنا المستجد ، وقال يكن في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"يجب تتويج الأهلى بلقب الدورى المصري خاصة انه المتصدر وبفارق كبير عن المنافسين كما فعلت بلجيكا".

أضاف يكن:" الزمالك سيفقد فرصة الصعود إلى دورى أبطال أفريقيا خاصة أنه يحتل المركز الرابع وليس هناك مشاكل في ذلك طالما بنحقق المصلحة العامة بسبب الظروف القهرية".

وعلى الجانب الأخر أكد أسامة عرابي النجم السابق للأهلي أنه لا يوافق على اقتراح تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء المسابقة ، وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن هذا الاقتراح غير منطقي لأنه في هذه الحالة ما هي الأندية التي ستهبط ، وقال إنه يتمنى عودة الدوري خلال المرحلة المقبلة حتى لو تأخرت نهاية المسابقة لتلتحم بالموسم الجديد.

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وعلى نفس الوتيرة أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة ونجم الاهلى الاسبق، أنه لا يجوز منح المارد الاحمر لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حال إلغائه.

وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية إن اللوائح لا تسمح للأهلي بحصد لقب الدوري خاصة أنه مازال أمامه 17 مباراة للتتويج ، وطالب صدقي بوضع 3 سيناريوهات ومواعيد لعودة بطولة الدوري الممتاز في شهور يونيو ويوليو المقبلة على أن يتم بدء الدوري الجديد بعدها مباشرة.

وأكد أنه من الوارد إقامة مباريات الدوري في مناطق بعينها يتوافر فيها ملاعب مميزة وتوفير فنادق معقمة مثل محافظة السويس وأيضًا منطقة برج العرب.

وعلى نفس المنوال أكد محمد طلعت مهاجم سموحة الحالي والاهلى السابق خلال تصريحات تلفزيونية رفضه تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري قائلا : "أرفض منح الدوري للأهلي حال إلغاء البطولة، خاصة وأن الدور الثاني بأكمله لم يلعب منه أي مباراة، على الرغم من أن اللقب كان محسوماً للأحمر بنسبة كبيرة”.

وتابع:” الأزمة أنه في حالة منح الأهلي الدوري، كيف سيتم حسم وصيف الدوري، والأندية المشاركة في أفريقيا، والأندية الهابطة، سيكون هناك ظلم كبير، لذا من الأفضل حال إلغاء المسابقة إلغاء جميع نتائج مباريات البطولة في نسختها الحالية.”

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى ، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.