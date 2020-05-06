شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: سنحترم قرار الدولة لو تم إلغاء الدوري ..ونُطالب بتطبيق التجربة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء "كورونا" إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي "رب الأسرة" وعلينا جميعا أحترام قراراتها.

وتابع مرتجي: لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب في إستئناف النشاط الرياضي لأن الخسائر ستكون قاسية وكبيرة على الجميع ونرغب في أن يعمل الجميع من أجل عودة الدوري خاصة وأن هناك دول أوربية كثيرة تفكر في إستئناف النشاط رغم معاناتها من وباء "كورونا".

وأستطرد عضو مجلس الأهلي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة ويترأس تحريره وليد قاسم : إذا تم إلغاء الموسم ..نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلاً للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تم إعلانه بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا.

Advertisements

وأوضح مرتجي أن الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه لذا فهو الأحق بالتتويج باللقب إذا ما كان إلغاء المسابقة قراراً نهائياً ومن جانب الدولة ، مُتمنياً إيجاد حلول لأستئناف النشاط لأن هذا في مصلحة الجميع تقريباً.

وأستطرد عضو مجلس الأهلي ، رفضنا في المجلس تخفيض العقود سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين وهذه كانت رؤية محمود الخطيب رئيس النادي الذى أوصى في البداية بعدم المساس برواتب العمال والعقود ، موضحاً أن النادي يبحث عن موارد دخل إضافية من خلال جهود الزملاء في المجلس الأحمر .