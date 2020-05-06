شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: العمل خارج الأهلي "مرفوض" والخطيب "بيموّت" نفسه عشان النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس خالد مرتجي عوض مجلس الأهلي أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب أنجز ما يقرب من 80 % من برنامجه الانتخابي حتى الأن رغم الظروف الصعبة التى تعرض لها المجلس، موضحاً أن المجلس يقدم خدمات جيدة لأعضائه وما تحقق في المجلس الحالي لم يتحقق في مجالس كثيرة سابقة.

وأوضح مرتجي أن المجلس الحالي يسير في إتجاهين الأول ، هو خدمة الأعضاء وهذا يسير بشكل رائع وجيد بشهادة الجميعة العمومية والاتجاه الثاني هو تقوية فريق الكرة ،بصفقات قوية وبالتعاقد مع مدرب جيد هو السويسري رينيه فايلر.

وأكد عضو مجلس الأهلي أنه سعيد بتواجده الحالي في المجلس الأحمر رافضاً التلميح أو التفكير في أنتخابات الأهلي المقبلة لأن ما يشغله هو خدمة الكيان وهذا ما تعلمه من والده الراحل الفريق مرتجي ومن عظماء كثيريين تعلم منهم الإدارة أمثال والده وحسن حمدي وكذلك الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد.

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وقال عضو مجلس الأهلي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة ، أرفض العمل خارج النادي ..في الأهلي أعمل وفق مبادئ وتقاليد يسير عليها الجميع وتساعد على النجاح وهذا غير موجود في أي مؤسسة رياضية مصرية أخرى غير الأهلي ..أرفض خوض أنتخابات أي جهة أخرى خارج الأهلي ولا العمل خارجه ..نحن نعمل من أجل كيان وليس بيننا من يهوى البحث عن "شو إعلامي" ولا مناصب ولا أغراض خاصة وليس بينا من يتحدث يومياً في الإعلام.

وكشف مرتجي عن قوة علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي ، قائلاً: أعتبره شقيقي الأكبر ..فهو مُخلص للكيان ومشفتش حد بيتشغل للأهلي مثله ولا يفكر إلا في خدمة النادي رغم ,أوجاعه وألامه. ، معلقاً" الخطيب بيموّت نفسه" عشان الأهلي.