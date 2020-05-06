شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. فريق القناة صاحب أول بطولة لمدينة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى القناة هو الشقيق الأصغر لنادى الإسماعيلى، وهو نادٍٍ تابع لهيئة قناة السويس، كان صاحب باع وتاريخ طويل فى كرة القدم المصرية قبل أن يختفى تماما.

وكان فريق القناة على مدار تاريخه ندا قويا لكل كبار الدوري، وكان دائما ما يحتوى على نجوم كبار تتهافت عليهم الأندية الكبرى ويشاركون مع المنتخبات الوطنية.

بدأت كرة القدم بنادى القناة عندما قام عدد من المقاولين من أبناء الإسماعيلية فى منتصف ثلاثينيات القرن الماضى بتشكيل فريق لكرة القدم باسم نادى بدران، وضم بين صفوفه إسماعيل أبو جريشة ومحمد أبو جريشة وسيد حامد ودرويش عثمان وإبراهيم السمالوطي، وشارك هذا الفريق فى دورى منطقة القناة مع اندية الإسماعيلى و اليونانى و المصرى البورسعيدى و بور فؤاد وهوستريا و فورتس وشكاريا.

فى عام 1948 نجح أعضاء النادى فى إقناع إدارة الشركة العالمية لقناة السويس لضم نادى بدران الى الشركة ليصبح اسمه اوليمبى القناة تحت إدارة بول بلان الفرنسى وشارك لأول مرة فى بطولة الدورى العام المصرى فى نفس العام.

تاهل الفريق مرة اخرى إلى دورى الأضواء والشهرة فى موسم 53/54 وكان يضم بين صفوفه روكا - محمد عبد الله - انوس الكبير - على لافى - يوسف أبو العلا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الأجانب أمثال بولاكاكس وبراسكوس و جورج ديمندولس.

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بعد قرار تأميم قناة السويس عام 1956 تم تشكيل مجلس إدارة لنادى القناة مصرى برئاسة المهندس مجد ماجد، ودخل النادى الدورى وبدأ فى منافسة الكبار كممثلا للاسماعيلية خاصة ان فريق الإسماعيلى قد هبط إلى الدرجة الثانية فى تلك الفترة، ونجح فريق القناة فى إحراز كأس مصر 1964 بعد تغلبه على فريق السكة الحديد 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب نادى الترسانة، لتصبح أول بطولة تفوز بها الإسماعيلية فى تاريخها.

هبط الفريق إلى الدرجة الثانية في الموسم التالي مباشرة في مفاجأة من العيار الثقيل إلا أنه استطاع الصعود مرة أخرى في الموسم التالي مباشرة ، و لكنه عاد وهبط من جديد موسم 75-76 و ظل في دوري الدرجة الثانية طوال 15 عاما حتى موسم 1990-1991 استطاع الصعود للممتاز.

لكن عاد وهبط من جديد موسم 2001-2002 , ثم صعد للممتاز الموسم التالي لمدة موسم وحيد ليعاود الهبوط والمعاناة من التخبط والضياع مرة أخرى .