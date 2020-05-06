مرتجي: استعارة رمضان صبحي "أشك".. الخطيب طلبه بنية البيع وهدرسفيلد رفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن شكوكه حول الحصول على خدمات رمضان صبحي مرة أخرى على سبيل الإعارة.

رمضان صبحي عاد للأهلي من جديد منذ يناير عام 2019 لمدة ستة أشهر قبل أن يتوصل النادي الأحمر لاتفاق بتجديد عقد إعارة اللاعب لعام كامل مع ناديه الإنجليزي هدرسفيليد.

وعلّق مرتجي عن موقف الأهلي من رمضان صبحي في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" :"محمود الخطيب حاول أن يحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

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وتابع :"عرض الخطيب للنادي الإنجليزي كان التعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لنا شراء اللاعب نهائيًا، لكن النادي الإنجليزي رفض".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي طلب بقاء رمضان صبحي بعد نهاية إعارته خاصة أن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية في الفريق الأحمر قبل أن يتعرض للإصابة.

أرقام صاحب الـ23 عامًا كانت مميزة خلال هذا الموسم مع الأهلي قبل الإصابة حيث شارك في تسع مباريات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل خمسة أهداف مقابل صناعة هدف وحيد.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي يمتلك تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية بعدما لعب في صفوف ستوك سيتي قبل أن ينتقل في صفوف هدرسفيلد في صيف 2018.