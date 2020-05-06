متعب يكشف نصحيته لفتحي وإكرامي.. وسبب عدم دخوله الأهلي منذ الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عماد متعب نجم الأهلي السابق، إنه يتمنى اعتزال اللاعبين الكبار داخل النادي الأهلي، خاصة إذا كان سن اللاعب كبير.

وأشار متعب إلى أنه تواصل مع أحمد فتحي وشريف إكرامي، قبل اتخاذ قرارهما بالرحيل عن الأهلي، مشيرًا إلى أن فتحي كان يرى أن محمد هاني بدأ يحصل على مكانا أساسيا، في الوقت الذي عرض فيه الأهلي التجديد لموسمين، في مقابل 3 سنوات عرض نادي بيراميدز.

وأكمل: "من الصعب على لاعب أساسي لسنوات طويلة أن يعود لمقاعد البدلاء ويغيب عن اللعب لفترة طويلة".

وأكد متعب أن الأهلي بيته، وإذا كان طُلب منه البقاء والتجديد مع الفريق لبقي: "كان صعب عليّ ألعب في مكان تاني، ولما روحت التعاون كان لأثبت إني قادر ألعب".

وأوضح متعب أنه لم يذهب للنادي الأهلي منذ اعتزاله لرفع الحرج عن المسؤولين، وعدم وضع أي ضغط عليهم، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، أخبره بأن الأهلي بيته ويرحب به للعمل في أي وقت.

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ونفى متعب أن يكون وضع أي شروط على النادي الأهلي في أي وقت: "من عام 2003 لـ2008 حصلت على بطولتين لأمم أفريقيا، و3 بطولات أفريقيا وسوبر، و4 دوري و4 سوبر مصري، وعقدي بدأ من 150 ألف حتى وصل 350 ألف، لأن عقدي كان عقد ناشئين ولم أطلب تعديله، في الوقت الذي يحصل فيه لاعيبن غير دوليين ويتقاضون أكثر مني".

وأكمل: "بعد الـ5 سنوات اختلفنا على جزء معين، لأسافر إلى بلجيكا وخوض تجربة ستاندرلييج، والتي لم تكتمل لأعود وأدفع 500 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي من جيبي للعودة للأهلي، وبدأت أحصل عليهم على أجزاء متقطعة".

وعن سبب عودته من بلجيكا، قال متعب: "كنت أعاني من إصابة، وبعد التدريب مع ستاندرلييج لمدة 10 أيام اكتشفت أنني لا أستطيع التدريب نتيجة الإصابة، في الوقت الذي استغنى فيه الفريق عن اللاعبين الكبار، فكانت مغامرة استمراري في بلجيكا".

وأضاف: "قرار العودة خاطئ لأني كان يجب أن ألتزم بعقدي، من الأساس مكنتش أطلع لو أنا مش هقدر ألعب".

كما كشف متعب تفاصيل عرض بريستول الإنجليزي: "اتفقت مع المسؤولين على كافة التفاصيل، ولكني كنت أريد لعب مباراة الزمالك في بطولة أفريقيا، فالفريق كان يعاني من إصابات متتالية ومن الصعب أترك الأهلي في ذلك الوقت، فلعبت المباراة، ليعلن النادي في اليوم التالي فشل الصفقة".