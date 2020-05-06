مستند.. رفض دعوى مرتضى ضد رامز جلال: "البرنامج لا يضر بالأمن القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

رفضت المحكمة الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور، ضد برنامج رامز مجنون رسمي.

وجاء بنص الحكم تأكيد المحكمة على أنها اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة".

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وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأضاف الحكم إلى أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي.

وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.