الأهلي: أندية غير قادرة أن تكون رقم 1 تطالب بإنهاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعض الأندية التي تطالب بإلغاء الدوري خلال هذا الموسم نسخة (2019 - 2020).

مرتجي أضاف في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الأربعاء :"نشعر بالحزن بسبب مطالبة بعض الأندية التي تنافس على الهبوط بإلغاء الدوري".

وتابع :"ليس هذا فقط بل هناك أندية غير قادرة أنها تكون رقم 1 تطالب بالإلغاء".

وواصل :"لنرى مثلاً دوريات مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا الجميع يريد العودة، نريد وضع ضوابط من أجل استئناف النشاط، (مش هنخترع الذرة)".

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وأكمل :"متبقي 17 مباراة على نهاية الدوري، لذا من الممكن أن ننهي الدوري في شهرين فقط، ولنرى مدة الموسم الماضي لإنهاء بطولة الدوري".

وعن موقف النادي الأهلي في حال إلغاء الدوري :"القرار سيكون من الدولة، لكن هل سنتوّج مثل باريس سان جيرمان؟".

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا يطالب فيه بعودة الدوري من جديد بعدما توقف النشاط بقرار من اتحاد الكرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 49 حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في 16 مباراة مقابل التعادل في مباراة واحدة كانت أمام سموحة بنتيجة (1-1)، ويبتعد المتصدر عن ملاحقه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بفارق 16 نقطة.