محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى اللاعبين المغادرين عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي.
وكانت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قامت بالتجديد لوليد سليمان، في المقابل سيرحل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي بعد نهاية عقودهم.
مرتجي قال في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء :"حزين لرحيل أحمد فتحي لأنه لاعب كبير وقيمة كبيرة، لو كان سألني عن رأيي في موقفه (هقوله انت غلطان)".
أحمد فتحي اتخذ قرار الرحيل عن الأهلي لتتحدد وجهته المقبلة بالانتقال إلى صفوف بيراميدز بعدما وقّع ثلاث سنوات.
وانتقل مرتجي للحديث عن حسام عاشور، قائلاً :"حسام عاشور لازم يكون ذكي من خلال اتخاذ القرار بشأن الإعتزال".
وتابع :"الإعتزال هيحصل هيحصل، لكن الأفضل اتخاذ القرار المناسب، من الممكن أن وجودك في الملاعب يُقلل منك".
وأنهى مرتجي حديثه عن رحيل شريف إكرامي :"حزين برحيل شريف إكرامي، فهو ابن من ابناء النادي، وأرى مستقبله في الإدارة نظرًا لأسلوبه".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتجي: فتحي "لو كلمني هقوله انت غلطان".. و3 رسائل لعاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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