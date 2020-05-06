الأهلي: مقارنة فايلر بجوزيه "ظالمة".. تعاقدنا مع مدرب "جعان بطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن المقارنة بين المدرب الحالي رينيه فايلر، وأسطورة التدريب في القلعة الحمراء مانويل جوزيه "ظالمة".

وأضاف مرتجي في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء :"مانويل جوزيه استطاع أن يحقق 21 لقبًا مع الأهلي لما يقرب من 8 سنوات".

وأكمل :"جوزيه كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مؤسسة عظيمة مثل النادي الأهلي، جوزيه أسطورة".

وتابع :"في تاريخ النادي الأهلي وحتى الآن لم يحقق أي مدير فني بطولات مثلما حققه مانويل جوزيه".

وانتقل مرتجي للحديث عن فايلر، كاشفًا :"من أسباب تعاقدنا مع رينيه فايلر أنه مدرب (جعان بطولات)".

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وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعاقد مع رينيه فايلر مطلع الموسم الحالي ليحقق المدير الفني السويسري حتى الآن بطولة السوبر المصري بالفوز على الزمالك (3-2).

ورغم خسارة فايلر مع الأهلي آخر نسخة من بطولة السوبر المصري أمام الزمالك إلا أنه حقق نجاحات على الصعيد المحلي والأفريقي حيث يتصدر الفريق الأحمر بطولة الدوري دون تلقى أي خسارة من 17 مباراة.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، يتواجد الأهلي بين الأربعة الكبارة في البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية حيث تجاوز بطل مصر نظيره صنداونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يضرب الأهلي موعدًا ناريًا من خلال مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دور الأربعة حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب بينما يستضيف ملعب القاهرة موقعة الإياب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن مؤخرًا تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).