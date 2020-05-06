مرتجي: وجدت "شخصية الأهلي" في فايلر.. وطلبنا نصيحة مورينيو قبل التعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، كواليس التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

عضو مجلس الأهلي قال في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء :"محمود الخطيب كلفني ومعي أمير توفيق مدير التعاقدات بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد".

وأضاف :"عندما يكون التكليف من الخطيب بالنسبة لي شرف كبير، فكانت البداية بالسفر إلى ألمانيا بطلب شخصي منه".

وتابع :"بالفعل وصلت إلى ألمانيا وتحديدًا ميونيخ ومعي أمير توفيق، وجلسنا مع مدرب يحمل سيرة ذاتية كبيرة، وكنّا اتفقنا معاه بالفعل".

وواصل :"تواصلت مع المحامي مونتيري في سويسرا من أجل تجهيز العقود، إلا أنني فوجئت بتراجع المدرب بسبب الجماهير".

وأوضح :"قبل التعاقد مع فايلر طلبنا النصيحة من جوزيه مورينيو وكان عن طريق النجم البرتغالي نونو جوميش لينصحنا مورينيو بعدم التعاقد مع اسم كبير لأن وجهة نظره أن أي مدرب كبير سيكون حقق كل شيء".

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واستطرد :"استقرينا على ثلاثة أسماء، مدرب قبل فايلر كان هو الأول ثم فايلر ومدرب ثالث كان صربيًا".

ونوّه مرتجي خلال تصريحاته :"عندما التقيت بفايلر وقبل الحديث معه قولت لأمير أن فايلر هو الشخص المناسب أسلوبه يناسب شخصية الأهلي".

وأنهى :"جلست مع فايلر في أول جلسة أربع ساعات، واجتمعت به ثلاث مرات قبل التعاقد معه".

وقاد فايلر الأهلي مطلع الموسم الحالي لينجح في تحقيق لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك (3-2)، المدير الفني السويسري استطاع أن يقود الفريق الأحمر لصدارة الدوري دون أن يتلقى أي خسارة بعد مرور 17 مباراة.

أما على الصعيد الأفريقي، نجح الأهلي في تجاوز صنداونز بطل جنوب أفريقيا بالفوز عليه (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليضرب عملاق مصر موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين إدارة الأهلي ورينيه فايلر من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث أوضح مصدر من داخل القلعة الحمراء أن الاتفاق تم بين الطرفين.