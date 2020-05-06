ابوريدة يوضح موقفه من الترشح لرئاسة الكاف

كشف هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه النهائية من الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي "كاف".
وقال أبوريدة فى تصريحات تليفزيونية: " الحديث عن ترشحي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابق لآوانه، أحمدأحمد رئيس الكاف فى الفترة الحالية، وهناك اعتبارات عديدة للترشح لرئاسة الكاف".
وأضاف: "لا توجد لدي أزمة فى تطبيق بند الـ 8 سنوات".
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