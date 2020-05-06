هاني أبوريدة يفجر مفاجآة حول ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أكد هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لا يفكر فى انتخابات اتحاد الكرة فى الوقت الحالي. وقال أبوريدة فى تصريحات تليفزيونية: "أخجل من الحديث عن الترشح لرئاسة انتخابات الكرة فى الوقت الحالي بسبب الوضع الراهن لانتشار فيروس

وأضاف: "الجمعية العمومية له الحرية المطلقة فى الاختيار، وعادة خلال فترة عملي أحاول تقديم وجوه جديدة، وأتمني ظهور شباب فى الفترة المقبلة داخل انتخابات الجبلاية". فيروس كورونا ".وأضاف: "الجمعية العمومية له الحرية المطلقة فى الاختيار، وعادة خلال فترة عملي أحاول تقديم وجوه جديدة، وأتمني ظهور شباب فى الفترة المقبلة داخل انتخابات الجبلاية".

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