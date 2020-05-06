هاني أبوريدة يكشف عن رأيه فى استئناف الدوري المصري

أكد هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن سلامة المواطنين واللاعبين الأهم فى المرحلة الحالية من استئناف النشاط الرياضي. النشاط الرياضي. وقال أبوريدة فى تصريحات تليفزيونية: "يجب الانتظار وعدم الاستعجال فى حسم موقف عدم

وأضاف: "كنت دائم الاجتماع بالأندية فى الأزمات، فأنا دائمًا لا أتخذ قرارات فردية بل أتشاور مع الأخرين". عدم الدوري المصري من عدمه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية".وأضاف: "كنت دائم الاجتماع بالأندية فى الأزمات، فأنا دائمًا لا أتخذ قرارات فردية بل أتشاور مع الأخرين".

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