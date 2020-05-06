3 مليار دولار خسائر متوقعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب كورونا

قالت تقارير صحفية إماراتية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد يتعرض لخسائر تقدر قيمتها بـ 3 مليار دولار جراء توقف النشاط الرياضي، بسبب تداعيات فيروس

وأضافت، أن اتحاد اللعبة الآسيوي يبحث الفترة الحالية سبل تقليل النفقات، فضلاً على تأكيداته على الشركات الراعية للفعاليات الكروية في القارة، بضرورة سداد الحقوق المتعلقة برعاية الاتحاد بشكل دوري.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لم يحدد بعد موقف البطولات القارية الخاصة بالأندية والمنتخبات، ولم يحدد موعداً مبدئياً للاستئناف.

بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضافت، أن اتحاد اللعبة الآسيوي يبحث الفترة الحالية سبل تقليل النفقات، فضلاً على تأكيداته على الشركات الراعية للفعاليات الكروية في القارة، بضرورة سداد الحقوق المتعلقة برعاية الاتحاد بشكل دوري.يذكر أن الاتحاد الآسيوي لم يحدد بعد موقف البطولات القارية الخاصة بالأندية والمنتخبات، ولم يحدد موعداً مبدئياً للاستئناف.

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