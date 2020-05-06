رسمياً.. يوفنتوس يعلن شفاء ديبالا من فيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن شفاء مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من فيروس كورونا. واصدر النادي الايطالي بياناً رسمياً اليوم الأربعاء أكد فيه شفاء النجم الأرجنتيني، مشيراً الي أنه خضع لإختبارات جديدة وجاءت نتيجتها سلبية. فيه شفاء النجم الأرجنتيني، مشيراً الي أنه خضع لإختبارات جديدة وجاءت نتيجتها سلبية. واوضح النادي في ليانه أن ديبالا لم يعد في حاجة للإستمرار في الحجر المنزلي، ومن المتوقع أن ينضم الي التدريبات الفردية مع زملاءه بداية من غد الخميس.

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