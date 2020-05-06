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عماد متعب يكشف سبب أزمته مع محمد بركات

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كشف عماد متعب لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق السبب وراء أزمته مع لاعب القلعة الحمراء السابق محمد بركات .

 

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية :" أنا قابلت محمد بركات  بشكل سىء  جدًا

في  أول يوم له داخل النادي الأهلي  لأنه كان يكره اللاعب بسبب أنه كان يحرز أهداف في شباك الأهلي أثناء تواجده في صفوف النادي الإسماعيلي".

 

وعلى جانب أخر قال متعب :" إنه في حالة إستمرار البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي في القلعة الحمراء كان ظل حتي الأن لاعبًا في الفريق لإنه راجل واضح وصريح ، مشيرًا أنه أستدعاه من قبل ومنحه أجازة 10 أيام  لأنه لم يلعب بسبب ضغط المباريات .

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