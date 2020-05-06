إيهاب الخطيب رئيساً لقناة الأهلي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعيين إيهاب الخطيب رئيساً لقناة النادي خلفاً للمنتنج السينمائي محمد العدل. محمد العدل. وأسندت إدارة الأهلي مسؤولية قناة النادي إلى إحدى الشركات التي يديرها رجل الأعمال محمد كامل. إحدى الشركات التي يديرها رجل الأعمال محمد كامل. ووعد كامل بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو المقبل.



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