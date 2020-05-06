عضو اتحاد اليد يطالب وزير الشباب بعودة النشاط الرياضي

طالب الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد كرة اليد والخبير الدولي بالطب الرياضي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة عودة الرياضة المصرية للملاعب من جديد والنشاط الرياضي بمختلف الاندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب , مشيرا الى ان للرياضة أهميئة قصوى لمواجهة فيروس كورونا وخاصة أنها تساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة.

وقال العدل ان عودة النشاط الرياضي من جديد فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتطلب عدة اجرءات احترازية لمكافحة هذا الوباء مع ضمان استمرار الحياة الرياضية الى جانب تأمين حياة الرياضيين واللاعبيين وأسرهم دون الوقوع فى

مخاطر الاصابة بمعدلات عالية من المرض .وأشار الي أن غالبية الرياضيين في سن الشباب وهم الاقل عرضة من حيث الاصابة بالفيروس والاكثر مقاومة له مؤكدا ان هذا الفيروس اللعين يهاجم الضعاف من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة " القلب , السكر , الكلي , الكبد , السرطان " .ونوه العدل أنه فى حالة إصابة احد الرياضيين بهذا الفيروس سوف يشفي تماما في اقل وقت نظرا لطبيعة اجساد الرياضيين التى تقاوم مثل هذة الفيروسات .وأوضح عضو اتحاد اليد ان عودة النشاط الرياضي الفترة الحالية ضروري للغاية وخاصة ان الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد ان المونديال سيقام في الموعد المقرر له فى أوائل يناير القادم 2021 , لذا يقوم العمل على قدم وساق داخل أروقة الاتحاد المصري لليد من أجل اعداد اللاعبيين على اعلي مستوى لابهار العالم وتشريف الوطن فى هذا المحفل العالمي والوصول الى منصة التتويج وخاصة ان المنتخب الوطنى يلعب وسط جمهورة مما يشكل حافزا قويا لتحقيق انجاز عالمي جديد لمصر في تاريخ للعبة .وأكد ان الاعداد الخاص بالمنتخب الوطنى من اجل تجهيزة لخوض منافسات كأس العالم يتطلب أقامة عدد 32 مباراة دولية ودية خلال هذة المرحلة لضمان الوصول بلاعبي المنتخب الى اعلي معدلات فنية وبدنية تؤهلة خوض المنافسة والظهور بالشكل الذي يليق بتاريخ اللعبة فى مصر .