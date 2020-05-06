كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، عن نية الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم "يويفا"، في استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في مراحلها المقبة بعد فترة التوقف من مارس الماضي، جراء تداعياتفيروس كورونا المستجد.
وأكدت، أن اتحاد اللعبة الأوروبي، قام بالتواصل مع الاتحادات المحلية ومن بينهما الفرنسي والإيطالي، لطرح موعداً أولياً لإقامة مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وليون، في اللقاء المقرر إقامته في إيطاليا.
وأكدت أن الموعد المقترح هو الثامن من أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي نحو شكل المباريات المقبلة في البطولة وطريقة إقامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر يويفا يقترح موعداً أولياً لإقامة مباراة يوفنتوس وليون بأبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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