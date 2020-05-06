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عماد متعب : حسن شحاته هو الأب الروحي لي

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أكد عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن حسن شحاته المدير الفني لمنتخب الفراعنة السابق يعد هو الأب الروحي له .

 

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية :"  حسن شحاته الأب الروحي بالنسبة لي لكن عمره ماهيجاملني على حساب

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نفسه ، في 2008 أنا قدمت بطولة  كبيرة كنت بعمل مجهود كبير لكنه لم يكن موفق وكابتن حسن لو رأه أنه لم يكن له  دور أكيد ماكنش هيفضل مُصر عليا ".

 

وواصل متعب قائلًا  :" جيل منتخب مصر مع حسن شحاته مواسم 2006، 2008، 2010 ميزته وأحد أسباب نجاحه إن لم يكن له نجم أوحد ".

وكان توج المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة حسن شحاته ببطولة كأس الأمم الأفريقيا في ثلاث نسخ متتالية وهم 2006- 2008- 2010 ومن حينها حتى الأن بعد مرور 10 سنوات لم يتوج المنتخب باللقب .

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