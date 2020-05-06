يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الذين انضموا بدءًا من عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ريال مدريد وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

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كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 2002

في عام 2002 تابع رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” مع مدرب الفريق “فيثينتي ديل بوسكي” رحلة بناء فريق الأحجار الكريمة أو الجلاكتيكوس للعام الثالث على التوالي، وقررا ضم بطل كأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل “لويس نازاريو دا ليما رونالدو” أو “الظاهرة رونالدو“.

كلف انتقال الظاهرة رونالدو من الإنتر الإيطالي إلى ريال مدريد حوالي 35 مليون يورو، واستهدف الريال من هذه الصفقة التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي لم يفز به الريال سوى 4 مرات فقط في آخر 12 عامًا.

ونجح رونالدو في التتويج بلقب هداف الليجا وقيادة الريال للفوز بلقب الدوري، قبل أن يودع الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

عزز فيثينتي ديل بوسكي تشكيلة الريال في تلك الفترة باستعادة ابن أكاديمية النادي “إستيبان كامبياسو” من ريفر بليت الأرجنتيني بعد انتهاء إعارته، كما قام بتصعيد اللاعب الشاب روبن جونزاليس من فريق ريال مدريد كاستيا.

من جهة أخرى، قرر ديل بوسكي الاستغناء عن المهاجم البرازيلي السريع “سافيو” باعارته إلى الدوري الفرنسي، وتبعه الظهير الأيمن الدولي الكاميروني “جيريمي جيتاب” باعارته لنادي ميدلزبره في صيف 2002، رغم كل ما قدمه في دوري أبطال أوروبا بنفس السنة ومساهمته الواضحة في هزيمة بايرن ميونخ بالدور نصف النهائي.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 2002:

اللاعب الجنسية قادم من إستيبان كامبياسو ارجنتيني عائد من اعارة مع ريفر بليت الارجنتيني لويس نازاريو دا ليما رونالدو برازيلي الإنتر الايطالي روبين جونزاليس اسباني صُعد من ريال كاستيا

الراحلون عن ريال مدريد عام 2002

اللاعب الجنسية انتقل إلى ألبيرتو ريفيرا اسباني ليفانتي الاسباني آلفارو بينيتو اسباني خيتافي الاسباني Advertisements خافيير دورادو اسباني رايو فاييكانو الاسباني فرناندو فيرنانديز اسباني ريال بيتس الاسباني فالدو اسباني – كاب فيردي عاد إلى ريال مدريد كاستيا روبن جونزاليس اسباني عاد إلى ريال مدريد كاستيا

رحلوا بنظام الإعارة موسم 2002