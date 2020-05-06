فابريجاس: هازارد كان خارج الخدمة مع ريال مدريد

مر النجم البليجيكي “إدين هازارد” بموسم “محبط” مع ناديه الجديد ريال مدريد، لكنه لا يزال بإمكانه النجاح في النادي الملكي، وفقًا لزميله في تشيلسي السابق “سيسك فابريجاس”.

اونضم هازارد إلى اللوس ميرنجيز من البلوز مقابل 100 مليون يورو في يونيو الماضي، لكنه عانى من موسم أول صعب في الليجا، بعد تجدد إصاباته في الكاحل أكثر من مرة، وغيابه لمدة شهرين ثم أربعة أشهر لتجدد الإصابة.

وبدأ النجم البلجيكي تسع مباريات فقط في الدوري في 2019-20، بعد أن عانى من مشاكل في اللياقة البدنية والإصابات، وعلى الرغم من ذلك يبدو فابريجاس واثق من أن هازارد يمكن أن يثبت قيمته للمدرب زين الدين زيدان.

وقال فابريجاس لاعب خط وسط موناكو لقناة RTVE “لقد لعب هازارد عدة مباريات جيدة مع مدريد، لكن من الصحيح أنه بدا أحيانًا غير خارج الخدمة قليلاً، لقد كان دائمًا لاعبًا يواجه صعوبة في بدء المواسم، لكنني أتوقع مستقبلًا رائعًا له في مدريد”.

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مبابي جاهز لريال مدريد

وانتقل فابريجاس إلى دعم الشاب الفرنسي “كيليان مبابي” لكي يكون لاعبًا على مستوى ريال مدريد، موضحًا أنه يمتلك كافة المقومات اللازمة للعب لعمالقة أوروبا.

وارتبط ريال مدريد بتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان، الذي يقال إنه حريص على اللعب في سانتياجو برنابيو، حيث يعتبر أحد المشجعين المُتيمين بالنادي الملكي منذ طفولته.

وصرح فابريجاس بخصوص مبابي قائلاً “إنه فتى جائع لتقديم نفسه، يريد أن يكون الأفضل، وبسبب الطريقة التي يلعب بها، فإنه سيلعب بشكل جيد للغاية مع ريال مدريد، أعتقد أنه موهبة كرة القدم القادمة”