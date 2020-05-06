وصل لاعبو ريال مدريد إلى عيادات النادي الملكي بالفديبيباس للمرة الأولى بعد توقف 55 يوماً، لإجراء اختبارات فيروس “كورونا” أو ما يسمى “كوفيد 19″، كخطوة مبدئية للعودة إلى الحياة مرة أخرى قبل تقرير موعد استنئاف التدريبات الجماعية.

وظهر أغلب نجوم اللوس ميرنجيز داخل المدينة الرياضية، التي لم يأتوا إلها منذ 12 مارس الماضي، بعدما تم التأكيد على إصابة لاعب كرة السلة الأمريكي “تري تومكينز” حينها بالفيروس، مما أجبر الإدارة على فرض حجر منزلي على اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بالنادي.

وكان المهاجم “كريم بنزيمة” أول من وصل صباح اليوم الأربعاء، ثم أعقبه ظهور زملائه، للخضوع للتحاليل الطبية، وعلى رأسهم المدرب “زين الدين زيدان“، لرصد ما إذا كان هناك إصابات بالفيروس في الفريق الملكي.

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والتقط المصورون صورة طريفة جمعت نجم هجوم الفريق “إيدين هازارد” على أبواب العيادة مع مدربه “زيزو”، وقد ظهر الثنائي محافظًا على مسافة التباعد الشخصي لأكثر من متر، وهي تدابير “ضرورية” في الوقت الراهن، من أجل الحفاظ على وتيرة عودة مباريات كرة القدم مرة أخرى.

ومن جانبها أعلنت رابطة الليجا، أنها تتوقع أن يأتي 30 اختبارًا من بين لاعبي الدوري الإسباني بنتيجة إيجابية، من إجمالي 2000 اختبار، وهو رقم ليس كبيرًا، ولكنه أكثر بقليل من نتائج الدوري الألماني التي كشفت عن 10 حالات مصابة فقط.

يذكر أن الدوري الألماني حصل اليوم الأربعاء على الإذن الحكومي بالعودة مرة أخرى للحياة، حيث سيتم استئناف المباريات خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري.

صورة “طريفة” بين هازارد وزيدان توضح كيف عاد ريال مدريد بعد العزل