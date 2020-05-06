رياضة | ليس عمر حابر.. الزمالك يخطط لإعادة نجمه السابق من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس عمر حابر.. الزمالك يخطط لإعادة نجمه السابق من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عودة احمد توفيق لاعب فريق بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء مرة آخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مسؤولي الابيض عرضوا على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عودة اللاعب احمد توفيق مرة آخرى من أجل دعم وسط الزمالك.

وأضاف المصدر ذاته بأن توفيق يتبقى له موسم واحد مع بيراميدز، وهذا ما قد يساعد الإدارة البيضاء في حسم الصفقة لصالحهم من اجل دعم مركز الوسط والظهير الأيمن.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.