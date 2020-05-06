رياضة | الملاعب المحايدة عقبة جديدة أمام استئناف مباريات الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الملاعب المحايدة عقبة جديدة أمام استئناف مباريات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزى ريتشارد بيفان أن أندية البريميرليج سيتعين عليها الموافقة على اللعب في ملاعب محايدة لاستئناف الموسم.

وتعتزم الأندية التصويت على المقترحات الاثنين المقبل لإنهاء الموسم، خاصة وأن كل نشاطات كرة القدم متوقفة حاليا حتى يونيو غلى الأقل .

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن الاقتراح باللعب على ملاعب محايدة بحاجة لموافقة 14 ناديا من أصل 20، وقال بيفان للمحطة الإذاعية الرابعة لشبكة " بى بى سى " إنه إذا رفض هذا المقترح، ربما يتم إلغاء الموسم.

وأضاف :"أن الحكومة، إذا لم تكن قد فعلت هذا بالفعل، ستوضح أن المباريات التي تقام على ملاعب الفريق المضيف فى استادات مكتظة ، ستثير الشكوك حول إمكانية الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي".