رياضة | الزمالك يحسم مصير "بن شرقي" من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير "بن شرقي" من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي نادي الزمالك مصير المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا، وكان أخر تلك العرض عرض من نادي أولمبياكوس اليوناني

وقال مصدر بنادي الزمالك أن فكرة رحيل المغربي بن شرقي عن صفوف الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المقبل مرفوضة تمامًا، نظرًا لأهمية اللاعب للفريق، بالإضافة إلى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير لفني للفريق الأبيض الاستغناء عنه.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الهلال السعودي ونجح في إثبات نفسه وقدم مستويات أكثر من رائعة وحصد ثلاثة ألقاب مع الفريق الكروي الأول بالنادي هم كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.