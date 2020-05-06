رياضة | فايلر يطلب التجديد لهؤلاء اللاعبين في أقرب وقت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب التجديد لهؤلاء اللاعبين في أقرب وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بنادي الأهلي، عن طلب السويسري رينيه فايلرن المدير الفني للفريق، باستمرار تواجد اللاعب مروان محسن بين صفوف المارد الأحمر.

واستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي، على الاستجابة لطلبات فايلر، وتم الاتفاق على تمديد تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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وطلب السويسري فايلر استمرار اللاعب مع الأحمر وعدم رحيله، وذلك في ظل قلة اللاعبين بمركز رأس الحربة، وبحاجة الفريق لجهود محسن الفنية في الفترة المقبلة.

كما طلب فايلر أيضًا تجديد التعاقد مع رامي ربيعه مدافع الفريق،خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في استمراره مع الفريق، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه في المباريات التي يشارك فيها.