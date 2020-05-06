رياضة | أليساندرو ماتري يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أليساندرو ماتري يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أليساندرو ماتري، مهاجم يوفنتوس وميلان السابق، اعتزال كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة استمرت لحوالي 17 سنة على الساحة المستديرة، صنع اسمه مع كبرى الأندية الأوروبية والإيطالية.

وتحدث مهاجم يوفنتوس وميلان السابق لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" وقال: "لقد جعلت أحلامي تتحقق، سأفتقد حياتي كلاعب كرة قدم".

وأضاف أليساندرو: "لم أكن أعتقد أنني كنت سأحصل على مهنة مثل تلك التي حصلت عليها، لم أفكر أبدًا في أنني سأفوز بثلاث ألقاب دوري إيطالي، لا يمكنني الشكوى من مسيرتي".

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وكشف ماتري عن سبب اتخاذه قرار بالاعتزال نهائيًا: "افتقدت التحفيز في الـ 6 أشهر الأولى مع بريشيا، وكانت ردود الفعل على أرض الملعب سلبية، وأنه ليس من شخصيتي أن أبقى في ساحة حيث لا يمكنني تقديم ما أحتاجه، وبعد أن أطلق سراحي، هناك عدد قليل من العروض التي وصلتني ولم أقتنع بأي منها".

ماتري بدأ مسيرته مع ميلان، قبل أن يلعب لعدة فرق صغيرة ثم ينتقل إلى كالياري في 2007، ومنهم إلى يوفنتوس في 2011، قبل العودة إلى ميلان في 2013، وانتقل من ميلان على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا ثم جنوي، ثم يوفنتوس مجددا وأخيرا لاتسيو، قبل أن يرحل نهائيا إلى ساسولو، ليلعب هناك أربعة مواسم وينتقل هذا الموسم إلى بريشيا معارا.

وفسخ تعاقده مع بريشيا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، ليصبح بلا ناد، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، بعدما خاض 8 مباريات، لم يسجل فيهم أي هدف.

وتوج ماتري خلال مسيرته بـ6 ألقاب، كلهم رفقة يوفنتوس، بواقع ثلاثة ألقاب دوري، ولقبي كأس سوبر إيطاليا، ولقب كأس إيطالي.