رياضة | مرتجي: مجلس الأهلي حقق ٨٠٪؜ من برنامجه الانتخابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتجي: مجلس الأهلي حقق ٨٠٪؜ من برنامجه الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس خالد مرتجي عوض مجلس الأهلي إن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب أنجز ما يقرب من 80 % من برنامجه الانتخابي حتى الأن ، موضحاً أن المجلس يقدم خدمات جيدة لأعضائه وما تحقق في المجلس الحالي لم يتحقق في مجالس كثيرة سابقة.

وأوضح مرتجي أن المجلس الحالي يسير في إتجاهين الأول ، هو خدمة الأعضاء وهذا يسير بشكل رائع والاتجاه الثاني هو تقوية فريق الكرة ،بصفقات قوية وبالتعاقد مع مدرب جيد هو السويسري رينيه فايلر.

وأكد عضو مجلس الأهلي أنه سعيد بتواجده الحالي في المجلس الأحمر رافضاً التلميح أو التفكير في أنتخابات الأهلي المقبلة لأن ما يشغله هو خدمة الكيان وهذا ما تعلمه من والده الراحل الفريق مرتجي.

وكشف مرتجي عن قوة علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي ، قائلاً: أعتبره شقيقي الأكبر ..فهو مُخلص للكيان ومشفتش حد بيتشغل للأهلي مثله ولا يفكر إلا في خدمة النادي رغم ,أوجاعه وألامه.